Министр обороны РК посетит ОАЭ и Польшу

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С 18 по 25 февраля министр обороны РК Ли Чжон Соп проведет зарубежную поездку, в ходе которой посетит с официальным визитом Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Польшу. С 19 по 21 февраля министр посетит ОАЭ, где планирует встретиться со своим коллегой Махаммедом бин Ахмедом Аль Боварди. В повестку переговоров входят вопросы реализации договорённостей о сотрудничестве в сфере обороны, достигнутых по итогам недавнего саммита двух стран. Ли Чжон Соп также планирует посетить южнокорейское воинское подразделение «Арк» («Ковчег»), которое дислоцируется в ОАЭ, обучая военнослужащих стран Персидского залива и защищая находящихся там соотечественников в чрезвычайных ситуациях. Помимо этого, Ли Чжон Соп планирует посетить церемонию открытия международной выставки и конференцию оборонной промышленности IDEX 2023 в Абу-Даби. С 22 по 24 февраля глава оборонного ведомства РК посетит Польшу, где встретится с вице-премьером и министром обороны страны Мариушем Блащаком. Перед встречей оборонные компании двух стран подпишут соглашение о формировании консорциума, нацеленного на налаживание производства южнокорейских САУ К-9 и танков К-2 «Чёрная пантера» на территории Польши. В министерстве обороны РК отметили, что предстоящая поездка организована с целью укрепления военного сотрудничества с ОАЭ, которые являются особым стратегическим партнёром РК на Ближнем Востоке, а также с целью обеспечения успешной реализации договорённостей, достигнутых с Польшей, которая стала важнейшим партнёром РК в Европе в военной сфере.