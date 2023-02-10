Глава МИД РК примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

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Министр иностранных дел РК Пак Чин вылетел в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля. Во время выступления на этой конференции министр представит Индо-Тихоокеанскую стратегию, объявленную правительством РК в конце прошлого года, а также проведет ряд двусторонних переговоров. В частности, 18 февраля может состояться его встреча с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасой. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств Кореи и Японии более подробно остановятся на обсуждении вопроса выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в годы Второй мировой войны – одного из наиболее сложных вопросов южнокорейско-японских отношений. РК и Япония проводят консультации на рабочем и высоком уровнях с тех пор, как правительство РК официально утвердило план выплат компенсаций жертвам принудительного труда из средств Фонда поддержки жертв принудительной мобилизации. Однако сторонам до сих пор не удалось урегулировать разногласия по таким вопросам, как участие японских компаний в выплате данных компенсаций и принесение искренних извинений со стороны Японии. Правительство РК в своей позиции намерено отстаивать интересы самих жертв принудительной трудовой мобилизации.