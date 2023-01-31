В Белой книге РК по обороне КНДР обозначена как «враг»

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В Белой книге РК по обороне, которая издаётся министерством обороны каждые два года, северокорейскому режиму и его вооружённым силам возвращён статус «врага». Очередное издание документа было опубликовано 16 февраля. Решение о возвращении статуса «врага» объясняется тем, что в исправленном в 2021 году уставе Трудовой партии Кореи (ТПК) указана цель распространения коммунистического режима на территории всего Корейского полуострова. Кроме того, на пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи в декабре прошлого года РК была обозначена как «враг» КНДР. Применение определения «враг» в отношении Северной Кореи в Белой книге по обороне используется впервые с 2016 года. В документе описаны неоднократные нарушения Севером межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года, в частности, инцидент с обстрелом буферной зоны в Восточном море. При этом сам текст соглашения на этот раз указан не был. В министерстве обороны это объяснили отражением нынешней ситуации в сфере безопасности. В Белой книге изложена оценка ядерного потенциала КНДР. Сообщается, что на сегодняшний день Пхеньян обладает около 70 кг плутония, а также значительным количеством высокообогащённого урана. В 2020 году запасы плутония КНДР оценивались в 50 кг. Вместе с тем, в документе представлены данные о разработке Севером семи новых ракет, в числе которых межконтинентальная баллистическая ракета Хвасон-17. Среди изменений, обозначенных в нынешнем издании Белой книги, также можно видеть и обновлённый статус Японии. Если в 2020 году она была названа «соседним государством», то в этом году ее статус был изменен на «близкое соседнее государство». Указывается, что Сеул и Токио осуществляют обмен военной информацией в штатном режиме в рамках Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA).