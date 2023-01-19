Ким Чон Ын лично посетил объекты гражданского строительства в Пхеньяне

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын за последние три года посетил ряд церемоний закладки фундамента объектов жилищного строительства и тепличных хозяйств. В частности, 15 февраля он присутствовал на церемонии закладки фундамента второй очереди проекта строительства 10 тыс. единиц жилья в районе Хвасон в Пхеньяне, сообщило 16 февраля Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК). Проект жилищного строительства в Пхеньяне был объявлен руководством КНДР на 8-м партийном съезде в январе 2021 года. Планируется построить в общей сложности 50 тыс. единиц жилья, по 10 тыс. единиц в год в период с 2021 по 2025 год. Ранее Ким Чон Ын присутствовал на церемонии запуска первого этапа строительства в районе Хвасон в феврале прошлого года, а также на церемонии закладки фундамента комплекса в районе Сонсин-Сонхва в марте 2021 года. Оба мероприятия проходили при участии военных чиновников и военных строителей. Личное посещение северокорейским лидером объектов гражданского строительства интерпретируются как способ успокоить общественные настроения на фоне экономических трудностей.