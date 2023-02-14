В РК разрешили применение цифрового средства лечения

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В РК началась эпоха применения цифровых средств лечения, речь идёт о приложении, созданном южнокорейской компанией. При введении данных пациента, например, времени сна, приложение выдаёт рекомендации по нормализации сна, предоставляет консультацию и видео-материалы по исправлению вредных привычек, отрицательно сказывающихся на сне и т.д. Это первое приложение в стране, получившее лицензию Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств в качестве «цифрового лечебного средства». Пациент может воспользоваться им, если врач выпишет рецепт на его применение. Как и в случае с любым медицинским препаратом, приложение прошло клиническое испытание. В результате благодаря этому новшеству от бессонницы избавились 48% пациентов. Президент компании разработчика приложения Им Чжин Хван отметил, что в течение шести недель пациент может избавиться от вредных привычек, способствующих бессоннице, а также получит представление о режиме сна, подходящем конкретно для него. Ожидается, что приложение повлияет на медикаментозный подход в лечении бессонницы, распространённый в стране. РК стала 14-м государством, разрешившим применение цифровых средств лечения, после США, Германии, Великобритании и некоторых других. В РК в настоящий момент также разрабатываются приложения, помогающие при лечении респираторной реабилитации, и игры, нацеленные на лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности.