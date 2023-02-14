РК направит делегацию в Европу для поддержки заявки на проведение ЭКСПО-2030

Photo : YONHAP News

Министерство промышленности, торговли и энергетики РК направит частно-государственную экономическую миссию в 13 европейских стран, чтобы заручиться поддержкой заявки на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане, сообщили в министерстве 16 февраля. Первыми в списке посещенных стран стали Австрия и Хорватия. Делегация во главе с начальником управления по вопросам торговли министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кыном проведет встречи в этих странах в период с 15 по 17 февраля. В состав делегации вошли представители компаний и организаций из областей, представляющих наибольший интерес для партнёров из Австрии и Хорватии, сообщили в министерстве. В ходе визита в Австрию Ан Док Кын встретится с канцлером страны Карлом Нехаммером, а также министром труда и экономики Мартином Кочером. В Хорватии состоятся встречи с премьер-министром Андреем Пленковичем, министром экономики и устойчивого развития Давором Филиповичем и заместителем министра иностранных дел Зденко Лучичем.