Премьер-министр РК указал на необходимость пересмотра демографической политики

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Премьер-министр РК Хан Док Су указал на необходимость пересмотра основ демографической политики, отметив, что, несмотря на принимаемые меры, проблема низкой рождаемости не только не решается, но и усугубляется. Об этом он заявил 16 февраля в ходе заседания правительства по вопросам госполитики. Хан Док Су отметил важную роль услуг государства по предоставлению помощи населению в уходе за детьми. По его словам, спрос на такие услуги значительно превышает предложение. Он также указал на жалобы простых граждан на то, что действующая структура услуг не учитывает реальные нужды и особенности тех, кто в них нуждается. Поэтому власти, по заявлению премьер-министра, укрепят их роль расширения соответствующих программ и придания им большей гибкости. Речь, в частности, идёт об услугах по предоставлению нянь и сиделок работающим родителям с маленькими детьми.