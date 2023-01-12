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Политика

Оппозиция продолжает осуждение прокурорской диктатуры Юн Сок Ёля

Write: 2023-02-17 09:59:35Update: 2023-02-17 15:21:35

Оппозиция продолжает осуждение прокурорской диктатуры Юн Сок Ёля

Photo : YONHAP News

17 февраля в Национальном собрании состоялась крупномасштабная акция протеста оппозиционной Демократической партии Тобуро, цель которой заключалась в осуждении "прокурорской диктатуры" президента РК Юн Сок Ёля. Она была организована в ответ на запрос прокуратуры о выдаче ордера на арест лидера партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. Число её участников составило 1,5 тыс. человек, в том числе депутаты Национального собрания, председатели региональных комитетов, основные члены партии в столичном регионе. В ходе акции её участники осудили несправедливость запроса ордера на арест Ли Чжэ Мёна, выборочное применение принципа верховенства права. Также вновь был поднят вопрос о назначении специального прокурора для расследования дел в отношении участников так называемого «пятимиллиардного клуба» и супруги президента РК Ким Гон Хи.
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