Лидеры США и Китая обсудят сбитый китайский аэростат

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Президент США Джо Байден намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином инцидент с проникновением 28 января китайского разведывательного аэростата в воздушное пространство США в районе Аляски. Об этом 16 февраля сообщил сам глава государства. По его словам, американские военные, 4 февраля сбив китайский аэростат, послали чёткий сигнал о том, что не потерпят нарушения суверенитета страны. Данное решение было принято в целях защиты США, в связи с чем не планируется приносить за это извинений, подчеркнул он. Джо Байден также дал разъяснения по поводу ещё трёх неопознанных объектов, обнаруженных и сбитых над территорией США и Канады в период с 10 по 12 февраля. На данный момент ничто не указывает на их связь с программой шпионских аэростатов Китая или разведывательной деятельностью других стран, сказал Байден.