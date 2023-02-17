В Гааге состоялся стратегический диалог глав МИД РК и Нидерландов

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В Гааге 16 февраля состоялся первый стратегический диалог министров иностранных дел РК и Нидерландов Пак Чина и Вопке Гукстра. Договорённость о его проведении была достигнута в ходе прошлогоднего визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Сеул. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы сотрудничества в полупроводниковой промышленности и атомной энергетике, дальнейшего расширения торговли и инвестиций. Стороны сошлись во мнении о важности укрепления экономической безопасности за счёт стабильного управления глобальной цепочкой поставок. Министры также обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Украине. Пак Чин, в частности, представил нидерландскому коллеге Индо-Тихоокеанскую стратегию южнокорейского правительства, выразив надежду на сотрудничество в создании свободного, мирного и процветающего региона.