Жертвы трудовой мобилизации не согласны с позицией правительства РК

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Жертвы принудительной трудовой мобилизации во время колониального правления Японии в Корее подвергли критике позицию южнокорейского правительства в вопросе выплат компенсаций. По их мнению, Токио преследует цель сохранить активы японских компаний, причастных к этому преступлению. В то же время правительство РК стремится погасить обязательства японской стороны по выплатам, тем самым фактически склонив жертв принудительного труда отказаться от своих претензий с целью скорейшего разрешения кризиса в отношениях с Японией, заявил адвокат пострадавшей стороны на пресс-конференции 16 февраля. По его словам, В настоящее время МИД РК подготавливает план, в соответствии с которым выплаты пострадавшим будут производиться Фондом поддержки жертв японской принудительной трудовой мобилизации. Средства фонду будут предоставлены корейскими и японскими компаниями.