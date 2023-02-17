РК и увеличит число авиарейсов с Китаем

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РК конца до февраля увеличит число еженедельных авиарейсов с Китаем с текущих 62 до 80. С марта частота воздушных рейсов возрастёт до ста в неделю. Решение о снятии карантинных мер в отношении прибывающих из Китая будет принято в течение следующей недели, заявил премьер-министр страны Хан Док Су. Такая позиция южнокорейского правительства объясняется стабилизацией ситуации вокруг коронавируса, несмотря на возобновление выдачи краткосрочных виз гражданам Китая. В настоящее время среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в РК продолжает стабильно снижаться восьмую неделю подряд, не превышая отметки в 20 тыс. человек. По словам премьер-министра, сохранение положительных тенденций станет поводом для начала обсуждения вопроса о полной отмене масочного режима и освобождении от семидневного карантина для заболевших.