Северная Корея может провести седьмое ядерное испытание

Photo : KBS News

Северокорейские ядерные объекты, в том числе ядерный комплекс в Ёнбёне, по-прежнему продолжает функционировать. Об этом говорится в докладе министерства обороны РК, представленном 17 февраля. По мнению военных, данные объекты осуществляют производство ядерных материалов. Более того, существует вероятность проведения седьмого ядерного испытания, которое может быть выполнено в любой момент по приказу вышестоящего руководства. Считается, что Север продолжит работу по улучшению ракетных характеристик, и, возможно, проведёт испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на твёрдом топливе. В связи с этим совместные военные учения РК и США в марте этого года пройдут в усиленном режиме. В отличие от предыдущих мероприятий, которые проводились в два этапа, предстоящие учения продлятся 11 дней без перерыва.