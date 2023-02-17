РК призывает СБ ООН воздерживаться от злоупотребления правом вето

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Представитель РК при ООН Хван Чжун Гук призвал постоянных членов Совета Безопасности воздерживаться от "противоречивого" использования права вето. Заявление было сделано 16 февраля на закрытом заседании Генеральной ассамблеи ООН. Южнокорейский дипломат заметил отсутствие должной реакции на провокации со стороны Северной Кореи. На основании резолюции Совбеза ООН под №2397 от 2017 года, запуски Севером межконтинентальной баллистической ракеты должны сопровождаться ужесточением санкций в отношении него. Однако каждый раз данное решение отклонялось двумя постоянными членами Совета, названия которых не были оглашены. Хван Чжун Гук выразил непонимание позиций этих стран, которые в период с 2006 по 2017 годы проголосовали за принятие десяти ключевых резолюций в отношении программы создания оружия массового поражения Северной Кореей и в то же время применили право вето в вопросах, касающихся прошлогодних провокаций с её стороны.