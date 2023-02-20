КНДР запустила две баллистические ракеты в Восточное море

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20 февраля КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, пуски осуществлены примерно в период с 7:00 до 7:11 утра из уезда Сукчхон-гун провинции Пхёнан-Намдо. Обе ракеты пролетели 390 и 340 км соответственно и упали в Восточном море. В настоящее время ведётся подробный анализ других характеристик ракет. Это третья подобная провокация Севера в этом году. Ранее 18 февраля Пхеньян осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа Хвасон-15 из района авиабазы Сунан в окрестностях Пхеньяна. Эксперты полагают, что последний пуск является выражением протеста относительно южнокорейско-американских учений ВВС, проходивших 19 февраля. Примечательно, что северокорейские СМИ осветили запуск уже через час после его осуществления. 20 февраля агентство ЦТАК сообщило, что в этот день были проведены учебные стрельбы с применением снарядов сверхкрупной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО). Отмечается, что указанные РСЗО 600-миллиметрового калибра - это «новейшая система», которая способна уничтожить вражеские аэродромы. Также указывается, что ракетные пуски продемонстрировали решимость и готовность северокорейской армии к сдерживанию совместных военно-воздушных сил РК и США. В этот же день агентство распространило заявление от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. В нём говорится, что активность применения Севером Тихого океана в качестве стрельбища зависит от характера действий ВС США. Она добавила, что в СК знают об активизации США в вопросе стратегических ударных средств и готовы отвечать на это симметрично.