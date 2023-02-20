Photo : YONHAP News

19 февраля ВВС РК и США провели совместные учения с применением двух американских стратегических бомбардировщиков B-1B, а также альянса южнокорейских истребителей F-35A и американских F-16. Бомбардировщики вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (KADIZ) под прикрытием истребителей. Всего около 10 самолётов ВВС двух стран пролетели над Жёлтым морем, а затем через южные регионы РК переместились в воздушное пространство страны над Восточным морем. Бомбардировщики B-1B имеют скорость более 1 500 км/ч. Их дальность полёта составляет примерно 10 тыс. км. Взлетев с Гуама, B-1B может достичь Пхеньяна уже через два часа. Учения с применением стратегических сил расширенного сдерживания состоялись уже через день после того, как 18 февраля СК осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Это демонстрирует готовность ВС РК и США среагировать на агрессию со стороны Севера. Высокопоставленные военные сообщают, что 22 февраля в США пройдут учения, в рамках которых будет отработан сценарий противодействия вероятному ядерному удару со стороны КНДР. На март запланированы масштабные учения Freedom Shield, которые продлятся 11 дней, включая полевые учения. Кроме того, в феврале военные РК и США намерены провести дополнительные учения ВВС.