В РК быстро сокращается количество детских садов

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В РК на фоне низкой рождаемости отмечено резкое сокращение количества детских садов. Данные министерства здравоохранения и соцобеспечения показывают, что по состоянию на конец прошлого года в стране насчитывалось 30 923 детских сада. Это на 9 315 меньше, чем в конце 2017 года. Таким образом, за последние пять лет закрылся каждый четвёртый детских сад. Наибольшее снижение показателя отмечено среди небольших детских садов семейного типа, которые обычно работают внутри квартирных комплексов или в частных секторах. Они всегда пользовались большим спросом благодаря удобному расположению. Однако их численность сократилась почти на 40% с 19 тыс. до 12 тыс. Ожидается, что в случае сохранения нынешнего уровня рождаемости, темпы закрытия детских садов возрастут. Общественные организации требуют обратить внимание на данную проблему.