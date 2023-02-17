РК представит дорожную карту для стратегий роста экономики

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Правительство РК планирует обнародовать подробный план новой стратегии роста экономики. На состоявшемся в понедельник совещании министр планирования и финансов Чху Гён Хо заявил, что в нынешнем году правительство опубликует 30 подробных задач для выполнения 15 проектов в рамках «Новой стратегии роста 4.0» в таких сферах, как цифровые технологии, поддержка стратегических отраслей промышленности, туризм и др. В течение первой половины этого года планируется реализовать уже более 20 мер. В марте правительство обнародует стратегии исследований и разработок, направленных на развитие отечественной индустрии полупроводников, аккумуляторов и дисплеев. В июне РК сосредоточится на внедрении технологий искусственного интеллекта для решения проблем, влияющих на повседневную жизнь граждан. Правительство планирует посодействовать разработке корейского аналога чат-бота с искусственным интеллектом Chat GPT. В частности, будут пересмотрены законы об авторском праве для использования различного контента в процессе разработки нового программного обеспечения. В нынешнем году правительство также планирует создать так называемый «контент-фонд» в рамках сотрудничества с частным сектором для разработки «южнокорейского эквивалента Disney».