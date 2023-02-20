IONIQ 5 выбран в качестве «Канадского внедорожника 2023 года»

Photo : KBS News

19 февраля стало известно, что электромобиль Hyundai Motor - IONIQ 5 был выбран в качестве «Канадского внедорожника 2023 года». Это звание присуждается Ассоциацией автомобильных журналистов Канады по решению специального жюри, состоящего из 49 экспертов и журналистов. Hyundai Motor побеждает в номинации второй год подряд. В прошлом году отличилась другая модель компании Tucson. Кроссовер IONIQ 5 появился на рынке Канады в прошлом году. Немецкий автомобильный журнал Auto Bild также высоко оценил характеристики IONIQ 5, указав на просторность салона и эффективность системы быстрой зарядки. Ассоциация отбирает лучшие автомобили года по таким критериям, как прочность кузова, комфорт, силовой агрегат, управление, экологичность, экономичность и подключенность автомобиля (Connectivity). IONIQ 5 занял первые места по трём из них – кузов, силовой агрегат и экологичность. Это позволило ему обойти своего ближайшего конкурента Skoda Enyaq RS.