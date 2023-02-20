ЕС рассматривает возможность слияния Korean Air и Asiana Airlines

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17 февраля стало известно, что Европейский Союз начал заключительный этап рассмотрения возможности слияния двух южнокорейских авиаперевозчиков - Korean Air и Asiana Airlines. Европейская комиссия сообщила о завершении первого этапа проверки сделки на основе документов, представленных Korean Air в прошлом месяце. Было заявлено, что сделка по слиянию двух компаний может снизить конкуренцию в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок на четырех маршрутах между РК и ЕЭЗ (Европейской экономической зоной). Данные маршруты — это рейсы из Сеула в Париж, Франкфурт, Рим и Барселону. По состоянию на 2019 год совокупные доли рынка двух южнокорейских авиакомпаний составляли 60% на маршрутах в Париж, 68% во Франкфурт, 75% в Рим и 100% в Барселону. В ноябре 2020 года Korean Air подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций Asiana Airlines в рамках поглощения последней на сумму 1,8 трлн вон (1 млрд 387 млн долларов). Компания подала документы в антимонопольные органы 14 стран для рассмотрения слияния с Asiana Airlines и получила одобрение от 10 из них — Республики Корея, Австралии, Сингапура, Вьетнама, Таиланда, Турции, Тайваня, Малайзии, Филиппин и Китая. Остальные четыре - ЕС, США, Япония и Великобритания ещё рассматривают возможность сделки.