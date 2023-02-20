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Политика

РК ввела санкции против КНДР за запуски баллистических ракет

Write: 2023-02-20 13:50:45Update: 2023-02-20 15:36:54

РК ввела санкции против КНДР за запуски баллистических ракет

Photo : YONHAP News

В понедельник РК ввела новые односторонние санкции против КНДР в ответ на запуски баллистических ракет, которые состоялись 18 и 20 февраля. По сообщению Министерства иностранных дел, санкции введены в отношении четырёх лиц и пяти организаций за их содействие ядерной и ракетной разработке СК, а также уклонение от выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Трое из четырех включенных в санкционный список являются гражданами КНДР, обвиняемыми в причастности к транспортировке или экспорту санкционных товаров от имени Пхеньяна. Ещё один гражданин ЮАР оказался в списке за обход санкций и получение средств за счёт ядерных и ракетных разработок СК. Пять огранизаций, среди которых Transatlantic Partners Pte. Ltd, Velmur Management Pte. Ltd и др., были обвинены в уклонении от санкций на море, торговле северокорейским углем и поставках нефти в КНДР. При администрации президента Юн Сок Ёля данная мера применяется в четвёртый раз: новые санкции были введены всего через десять дней после принятия решения об ограничении незаконной деятельности Пхеньяна в киберпространстве. 
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