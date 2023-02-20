Индекс потребительских цен в РК вырос на 5,1%

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В четвёртом квартале прошлого года индекс потребительских цен вырос на 5,1% в годовом исчислении, составив 109,20 пункта. Об этом сообщили 20 февраля в Национальном статистическом управлении. Рост показателя обусловлен более высокими затратами на топливо и питание вне дома. Самый высокие показатель зарегистрирован в провинции Канвондо на уровне 6%. Далее следуют провинции Чечжудо (5,9%) и Кёнсан-Пукто (5,8%). Рост цен в Сеуле составил 4,5%. Индекс потребительских цен означает динамику изменения с течением времени общего уровня цен на товары и услуги, которые конкретная группа населения покупают за потребление. Между тем, по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года в стране объём промышленного производства и розничные продажи выросли на 1,4% и 0,2% соответственно. Максимальное увеличение розничных продаж отмечено в провинциях Кёнсан-Намдо – на 2,3%, а в городах Инчхоне и Тэчжоне выросли на 2,2% и 0,1% соответственно.