Продолжается обсуждение внесения поправок в Закон о профсоюзах

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20 февраля министр планирования и финансов Чху Гён Хо на совещании министров экономического блока призвал Национальное собрание пересмотреть проект поправок в Закон о профсоюзах и регулировании трудовых отношений. Новые поправки призваны ограничить возможность работодателя подать против профсоюза иск о возмещении ущерба в связи с забастовками. Проект будет обсужден 21 февраля на заседании профильного парламентского комитета, поскольку две крупнейшие оппозиционные партии РК проголосовали за утверждение проекта в конце этого месяца. Чху Гён Хо объяснил свою позицию тем, что принятие данного проекта на уровне Национального собрания может привести к ухудшению отношений между работниками и работодателями, увеличению затрат на решение рабочих конфликтов, что в свою очередь может спровоцировать новые забастовки рабочих.