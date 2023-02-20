В РК успешно испытан четвёртый прототип истребителя KF-21

Photo : YONHAP News

20 февраля четвёртый прототип отечественного истребителя KF-21 («Порамэ») совершил успешный полет. Об этом сообщили в Корейском агентстве оборонных закупок DAPA. Двухместный истребитель поднялся с авиабазы в городе Сачхон провинции Кёнсан-Намдо в 11:19 и находился в воздухе 34 минуты. Первый и второй прототипы KF-21 совершили свои первые полеты в июле и ноябре прошлого года соответственно, а третий – в прошлом месяце. Три прототипа, представленные ранее, имеют одноместное сиденье, четвертый – двухместный. Во время испытаний в понедельник на борту прототипа находился только один пилот, поскольку первоначальный полет был предназначен только для проверки безопасности модели. По сообщению агентства, двухместная модель будет использоваться в основном для обучения пилотов. Агентство планирует начать полеты ещё двух прототипов истребителей в первой половине года. К февралю 2026 года планируется провести в общей сложности 2 тыс. испытательных полетов.