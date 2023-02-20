Ожидаемая инфляция выросла до 4% в феврале

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По данным Банка Кореи, ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в феврале текущего года 4%, повысившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В октябре прошлого года отметка достигла 4,3%, после чего пошла на спад, составив в январе 3,9%. Затем последовал некоторый рост. В Банке Кореи отмечается, что рост показателя связан с увеличением коммунальных тарифов, в том числе на газ и электричество в зимний период. Уровень восприятия потребительских цен, то есть, их рост, ощущаемый потребителями, также вырос на 0,2%, составив 5,2%. Индекс потребительских настроений составил 90,2 пункта, снизившись на 0,5 пункта по сравнению с январём. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Уменьшение индекса потребительских настроений связывают с сокращением экспорта, а также влиянием роста коммунальных тарифов.