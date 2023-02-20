Представители РК, США и Японии осудили ракетные запуски КНДР

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20 февраля представители РК, США и Японии обсудили ракетные пуски КНДР, осуществленные 18 и 20 февраля. В этот день спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провёл телефонные разговоры со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Они подчеркнули, что агрессивная политика КНДР не приведет ни к каким существенным результатам, а за провокациями последует жёсткий ответ. Они также сошлись во мнении о том, что ничто не может оправдать провокационные действия КНДР. В МИД РК сообщается, что стороны договорились повысить уровень сотрудничества с мировым сообществом в обеспечении исполнения резолюций СБ ООН, а также продолжить совместные усилия по перекрытию каналов финансирования ракетной и ядерной программ КНДР. Также была обозначена и прежняя позиция о продолжении работы по возвращению КНДР за стол переговоров и привлечении Китая к выполнению конструктивной роли в данном вопросе.