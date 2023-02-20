Samsung и LG Electronics – лидеры мирового рынка телевизоров

В прошлом году компания Samsung Electronics в 17-й раз подряд заняла первое место по продажам телевизоров на мировом рынке . По данным международного агентства Omdia, предоставляющего маркетингово-информационные услуги на глобальном рынке электроники, доля южнокорейского технологического гиганта на мировом рынке составила 29,7%. В самой компании такой показатель во многом объясняют успешной политикой продвижения QLED-телевизоров премиум-класса, продажи которых в прошлом году составили 9 млн 650 тыс. единиц. В премиум-сегменте на долю Samsung Electronics пришлось 48,6% продаж. Между тем, другой южнокорейский производитель LG Electronics сохраняет лидерство на мировом рынке OLED-телевизоров десятый год подряд. По данным Omdia, в прошлом году LG Electronics отгрузила на рынок 3 млн 824 тыс. OLED-телевизоров.