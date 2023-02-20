В Турции произошло новое мощное землетрясение

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20 февраля в провинции Хатай на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6,4. Его эпицентр находился в 16 километрах от района Антакья той же провинции в Турции, который пострадал от разрушительного землетрясения ранее 6 февраля. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения, произошедшего в 20:04 по местному времени, находился на глубине двух километров в населенном пункте Дефне. Сообщается, что в результате новых толчков зафиксировано обрушение зданий, ранения получили восемь местных жителей. На местах ведутся спасательные работы. Есть также данные об обрушении зданий на северо-западе Сирии. Между тем, с момента первого землетрясения 6 февраля по состоянию на 2:00 ночи 21 февраля в Турции и Сирии зарегистрировано всего около 46 тыс. погибших.