Полупроводниковая отрасль РК развивает новые направления

Photo : KBS News

Появление в прошлом году чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT стало толчком к активизации конкуренции крупнейших компаний мира в вопросе разработки технологий искусственного интеллекта. ChatGPT разработан американской компанией OpenAI. Проводить огромное количество операций в короткие сроки помогают системе внешние графические процессоры (GPU), которых в системе ChatGPT задействовано около 10 тыс. Среди их комплектующих – высокопроизводительные модули памяти южнокорейской компании SK Hynix. Её представитель Ким У Хён отмечает, что благодаря высокой конкурентоспособности SK Hynix имеет большую долю на рынке памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Рост спроса на полупроводники, применяемые в сфере искусственного интеллекта, даёт большие возможности для расширения рынка чипов памяти, которые являются основным направлением южнокорейской полупроводниковой отрасли. По состоянию на 2020 год объём мирового рынка полупроводников, предназначенных для искусственного интеллекта, составлял 22 млрд долларов. По прогнозам к 2026 году показатель вырастет примерно в четыре раза до 86,1 млрд долларов. Это даст шанс отечественной отрасли полупроводников, переживающей спад в последнее время. Между тем, эксперты заявляют, что узкая специализация на чипах памяти не позволит закрепиться среди лидеров рынка. На этом фоне в качестве потенциального направления развития выступают «умные» полупроводники, сочетающие в себе функции хранения памяти и высокоскоростных расчётов при низком энергопотреблении. Данный сегмент позволит корейским профильным компаниям сохранить сильные стороны в сфере модулей памяти, одновременно расширив позиции в сегменте системных полупроводников. Работа по этому вопросу уже началась. Южнокорейские компании Samsung Electronics и Naver объявили о совместной разработке чипов для сферы искусственного интеллекта. Правительство, между тем, приняло решение инвестировать в этот сегмент около 630 млн долларов до 2030 года.