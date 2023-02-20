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Корея: Юг-Север

Руководство КНДР пытается отвлечь население от внутренних проблем

Write: 2023-02-21 13:09:12Update: 2023-02-21 14:48:03

Руководство КНДР пытается отвлечь население от внутренних проблем

Photo : YONHAP News

Северокорейские СМИ широко осветили проведённые 20 февраля запуски ракет с применением снарядов сверхкрупной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО). 21 февраля в газета «Нодон синмун», главный печатный орган Трудовой партии Кореи, опубликовал статью на эту тему. По содержанию она оказалась идентичной статье, опубликованной 20 февраля агентством ЦТАК. В газете, в частности, сообщили о том, что в этот день были проведены учебные стрельбы с использованием РСЗО. Также упоминается о проведении 19 февраля совместных учений ВВС РК и США. Прежде в большинстве случаев СК не обнародовала информацию об испытательных запусках баллистических ракет в государственных СМИ. Однако на этот раз запуски получили максимальное освещение среди населения страны. Эксперты полагают, что это было сделано с целью отвлечь внимание жителей страны от проблемы нехватки продовольствия, которая усугубилась в результате действия международных санкций и закрытия границ в рамках карантинных мер.
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