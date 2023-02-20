Военные РК готовят Стратегию национальной обороны

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Южнокорейские военные завершают подготовку документа о Стратегии национальной обороны, который станет основой оборонной политики на ближайшие 15 лет. Об этом 21 февраля сообщили в министерстве обороны. Выпуск документа запланирован на март. Стратегия национальной обороны изначально издавалась каждые пять лет. Но в 2021 году было решено увеличить этот срок до 15 лет по принципу американского аналога NDS. Документ носит гриф секретности, поэтому его содержание не будет обнародовано. Однако в Белой книге по обороне, представленной 16 февраля, обозначены пояснения по четырём основным направлениям работы, которые заложены в Стратегию национальной обороны. Это интегрированная и активная оборона, инновации и самостоятельность ВС, союзы и объединения, безопасность и сосуществование. В первой категории обозначена задача по обеспечению победы в возможном военном конфликте с минимальными потерями. Среди вероятных угроз указаны повышение потенциала северокорейского ядерного оружия, усугубление противостояния между США и Китаем, изменения климата и другие. В разделе инноваций и самостоятельности предполагается укрепление трёхкомпонентной системы ПРО РК, развитие оперативных возможностей в киберпространстве и космосе, ускорение процесса создания пилотируемых и беспилотных комбинированных боевых систем, а также укрепление сил противодействия беспилотным системам. В качестве цели раздела союзов и объединений обозначено повышение уровня союза РК и США до всеобъемлющего и укрепление глобального сотрудничества в сфере обороны.