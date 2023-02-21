Заседание СБ ООН по КНДР завершилось безрезультатно

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21 февраля по запросу Японии состоялось внеочередное заседание СБ ООН по вопросу ракетных пусков Северной Кореи, совершенных 18 и 20 февраля. Это первое заседание, посвящённое КНДР в этом году. Участники мероприятия, в том числе РК и США, осудили запуски баллистических ракет Севера, сойдясь во мнении о необходимости усиления санкционного давления на Пхеньян. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию и Китай, которые не присоединились к заявлению остальных участников заседания. По её словам, эти страны мешают официальным мерам противодействия провокациям КНДР в формате СБ ООН. Москва и Пекин неоднократно использовали право вето, чтобы не дать СБ ООН принять совместные заявления или резолюции по КНДР. Линда Томас-Гринфилд заявила, что в прошлом году КНДР проявила беспрецедентно высокую активность в провокационных действиях. Однако два вышеупомянутых постоянных члена СБ ООН, по её словам, настояли на сохранении молчания, которое равносильно бездействию. Она также озвучила прежнюю позицию о том, что Китаю следует избегать действий, которые могут негативно повлиять на ситуацию. Постпред США потребовала от всех заинтересованных сторон сосредоточиться на политическом решении проблем и воздержаться от действий, дающих повод к недопониманию и усугублению конфронтации. В целом, заседание СБ ООН вновь закончилось безрезультатно. Между тем, в ходе очередного брифинга представитель ООН сообщил, что 30 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провёл встречу с постоянным представителем КНДР при ООН Ким Соном. Он призвал своего собеседника в полной мере выполнять резолюции СБ ООН, выразив опасения по поводу нарастания напряжённости на Корейском полуострове.