РК усиливает давление по вопросу сброса воды с АЭС Фукусима

Министерство морского и рыбного хозяйства РК намерено добиваться рассмотрения вопроса о сбросе в океан загрязнённой воды с АЭС Фукусима не только на уровне МАГАТЭ, но и в рамках Лондонской конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов. Глава министерства Чо Сын Хван заявил об этом 21 февраля во время заслушивания отчётов глав правительственных учреждений в Национальном собрании. Он отметил, что РК неоднократно указывала на необходимость обсуждения данного вопроса. Однако японская сторона выступает против этой инициативы, настаивая на том, что поскольку планируемый сброс воды не является неконтролируемым и несогласованным, данная тема не может обсуждаться в рамках конвенции. Между тем, министерство морского и рыбного хозяйства РК увеличило количество зон, подпадающих под проверку на наличие радиационного заражения в районе АЭС Фукусима. Кроме того, ведомство проводит моделирование процесса распространения воды, планируемой к сбросу.