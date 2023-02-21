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Экономика

Индекс деловой активности РК в феврале остался без изменений

Write: 2023-02-22 10:03:03Update: 2023-02-22 11:33:30

Индекс деловой активности РК в феврале остался без изменений

Photo : YONHAP News

Февральский индекс деловой активности РК составил 69 пунктов, оставшись на уровне предыдущего месяца. Об этом говорится в докладе Банка Кореи, представленном 22 февраля. В сфере производства индекс за месяц сократился на три пункта, составив 63. Отрицательные тенденции роста отмечаются на протяжении трёх последних месяцев. По мнению экспертов, это произошло по причине застоя в секторе электронного, видео и телекоммуникационного оборудования на фоне снижения спроса на полупроводники. Влияние также оказали значительный рост цен на сырьё и застой в строительной, автомобильной и судостроительной отраслях. Индекс деловой активности непроизводственных компаний, напротив, вырос на 2 пункта до 73. Этому способствовали улучшение потребительских настроений, а также повышение объёма заказов компаний в связи с отменой масочного режима в помещениях. Вслед за ростом спроса на зарубежные поездки выросли и доходы авиаперевозчиков.
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