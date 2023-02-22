РК отменяет ПЦР-тест по прибытии для пассажиров из Китая

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С 1 марта прибывающие в РК из Китая освобождаются от сдачи ПЦР-теста на коронавирус по прибытии в страну. Об этом 22 февраля сообщил Ким Сон Хо, глава координационного центра по вопросам стихийных бедствий при министерстве административного управления и безопасности РК. По его словам, показатель заболеваемости среди пассажиров из Китая в первую неделю января составил 18,4%, после чего по итогам третьей недели февраля резко сократился до 0,6%. В связи с этим представляется возможным смягчение карантинных мер, добавил он. С 1 марта от прибывающих из Китая перестанут требовать ПЦР-тест не только в главных воздушных воротах страны - аэропорте Инчхон, но и во всех остальных аэропортах Кореи. Тем не менее, обязанность прохождения ПЦР-теста и регистрации Q-CODE до прибытия в РК будет продлена до 10 марта, данная мера связана с оценкой возможных последствий в результате прекращения иных мер. Решение об её отмене будет рассмотрено в дальнейшем после проведения соответствующей оценки. Между тем, с 13 по 19 февраля среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в РК составил 11 599 человек, что на 14,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Тенденции к сокращению уровня заболеваемости отмечаются на протяжении последних восьми недель. Отдельно глава координационного центра выразил обеспокоенность низким уровнем вакцинации жителей страны старше 60 лет и еще раз подчеркнул необходимость вакцинирования лиц с ослабленным иммунитетом.