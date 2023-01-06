В РК усугубляется проблема низкой рождаемости

Photo : KBS News

В прошлом году в РК зарегистрировано 249 тыс. новорождённых, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году. Это самый низкий показатель с начала сбора соответствующей статистики. Об этом 22 февраля сообщили в Национальном статистическом управлении. Количество новорождённых в 2017 году упало ниже отметки в 400 тыс., а сейчас, спустя три года, показатель опустился ниже 300 тыс. Нынешняя ситуация указывает на сохранение данной тенденции. Коэффициент рождаемости, то есть, среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь, также сократился на 0,03 до 0,78. По состоянию на 2020 год средний суммарный коэффициент рождаемости среди стран ОЭСР составил 1,59, при этом РК оказалась единственным членом организации с показателем ниже 1. Единственным регионом страны, где отметка превысила значение в 1, стал город Сэчжон – 1,12. Самый низкий коэффициент зафиксирован в Сеуле – 0,59. Средний возраст рожениц составил 33,5 года. Доля женщин, родивших в возрасте старше 35 лет, выросла на 0,7% до 35,7%. Представитель Национального статистического управления Им Ён Иль отметил, что число браков в стране также упало до самой низкой отметки с 1970 года, когда началось ведение соответствующей статистики. По его словам, это один из факторов, оказывающих значительное влияние на рождаемость. Между тем, в прошлом году в РК умерло 372 тыс. человек, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, естественная убыль населения в прошлом году составила 123 800 человек, что в два раза больше, чем в предыдущем году. Естественная убыль населения в РК наблюдается уже третий год подряд с 2020 года, а темпы роста показателя постоянно растут.