РК приветствует доклад УВКПЧ о правах человека в СК

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МИД РК приветствует публикацию доклада о правах человека в Северной Корее, составленного Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом 22 февраля сообщил официальный представитель ведомства Им Су Сок. Доклад о правах человека в Северной Корее впервые был опубликован в 2019 году. Его составители приводят три вида нарушения прав северокорейских граждан: насильственное исчезновение, принудительный труд за рубежом и торговля людьми. Документ содержит призыв к северокорейским властям признать наличие серьёзных правонарушений и принять меры для их устранения. Авторы доклада также обращаются к странам-членам Совета по правам человека с призывом проведения расследования в отношении виновных и принятия дополнительных мер для привлечения их к ответственности. По словам представителя МИД РК Им Су Сока, официальный Сеул продолжит свои усилия для привлечения внимания международного сообщества к проблеме прав жителей Севера.