Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

РК приветствует доклад УВКПЧ о правах человека в СК

Write: 2023-02-22 11:08:46Update: 2023-02-22 14:26:20

РК приветствует доклад УВКПЧ о правах человека в СК

Photo : YONHAP News

МИД РК приветствует публикацию доклада о правах человека в Северной Корее, составленного Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом 22 февраля сообщил официальный представитель ведомства Им Су Сок. Доклад о правах человека в Северной Корее впервые был опубликован в 2019 году. Его составители приводят три вида нарушения прав северокорейских граждан: насильственное исчезновение, принудительный труд за рубежом и торговля людьми. Документ содержит призыв к северокорейским властям признать наличие серьёзных правонарушений и принять меры для их устранения. Авторы доклада также обращаются к странам-членам Совета по правам человека с призывом проведения расследования в отношении виновных и принятия дополнительных мер для привлечения их к ответственности. По словам представителя МИД РК Им Су Сока, официальный Сеул продолжит свои усилия для привлечения внимания международного сообщества к проблеме прав жителей Севера.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >