В январе индекс экономических трудностей достиг рекорда

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В РК индекс экономических трудностей, который также называют "индексом страданий", достиг в январе 2023 года исторического максимума. По данным депутата от оппозиционной Демократической партии Тобуро Ким Хвэ Чжэ, опубликованным 22 февраля, в январе отметка индекса составила 8,8 пунктов, что является максимальным показателем с июня 1999 года, когда изменились критерии ведения статистики уровня безработицы. Индекс вырос на 1,1 пункта в годовом исчислении. Речь идёт о показателе, созданном американским экономистом Артуром Окуном, он помогает определить экономическое положение среднего гражданина и рассчитывается путем сложения данных об уровне безработицы и инфляции. В прошлом месяце безработица составила 3,6%, сократившись на 0,5% в годовом исчислении. Инфляция выросла на 1,6% до 5,2%. Предыдущее максимальное значение индекса экономических трудностей в 8,5 пункта фиксировалось в январе 2010 года. За весь период ведения статистики самый высокий показатель отмечался в июле прошлого года – 9,2 пункта. В январе этого года уровень безработицы оказался выше, чем в другие сезоны. Это связано с массовым выходом выпускников школ и вузов на рынок труда, а также сокращением объёма работы на строительных объектах в зимний период. Кроме того, на начало года пришёлся и рост тарифов на газ и электричество для населения.