Командующий ВВС РК посетит Малайзию и Австралию

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В ближайшие дни начальник штаба военно-воздушных сил РК генерал Чон Сан Хва посетит Малайзию и Австралию. В программе поездки встречи с командующим ВВС Малайзии Асгаром Хан бин Гориман Ханом и командующим Королевскими ВВС Австралии Робертом Чипманом. 23 и 24 февраля на встрече со своим малайзийским коллегой Чон Сан Хва намерен подписать соглашение о создании нового переговорного канала, нацеленного на поддержание постоянного контакта между командованием ВВС двух стран. Кроме того, он обсудит вопросы активизации обменов в оборонной сфере. Чон Сан Хва подробно познакомит Асгара Хан бин Гориман Хана с преимуществами южнокорейского сверхзвукового истребителя FA-50, а также системы обучения пилотов. Стороны также обсудят вопросы обменов на разных уровнях. 26 февраля южнокорейский генерал посетит Австралию. Программу своего визита он начнёт с посещения мемориала Корейской войне в Мельбурне, далее он примет участие в международной конференции командующих ВВС. На полях мероприятия он проведёт двусторонние и многосторонние встречи с представителями США, Великобритании, ОАЭ и других стран. На переговорах с командующим Королевскими ВВС Австралии Робертом Чипманом начальник штаба военно-воздушных сил РК затронет вопрос активизации сотрудничества в сфере оборонной промышленности.