В провинции Кёнгидо выявлен птичий грипп

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На птицеферме в деревне Пэкхак-мён уезда Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо выявлен очаг птичьего гриппа. Подтверждение наличия вируса представлено 21 февраля. Проведённый накануне анализ птиц обнаружил антитела к вирусу птичьего гриппа. Является ли выявленный вирус высокопатогенным AIH5N1, станет известно в ближайшее время. Между тем, уже принято решение об уничтожении 43 тыс. кур, содержащихся на ферме. В радиусе 10 км от хозяйства установлена карантинная зона, в которой введено ограничение на передвижение транспорта и установлены противоэпидемические меры. Кроме того, на всём западном побережье введён суточный запрет на передвижения между птицефабриками и имеющими к ним отношение объектами. В радиусе 10 км от вышеуказанного хозяйства расположены 42 птицефермы, в которых в общей сложности содержатся 1 млн 307 тыс. голов птицы. В прошлом году в Кёнгидо было зафиксировано 11 вспышек птичьего гриппа.