Правительство РК пытается стабилизировать коммунальные тарифы

Photo : YONHAP News

При изменении тарифов на газ и электричество правительство РК в первую очередь будет учитывать нагрузку на население страны. Об этом 22 февраля заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам планирования и финансов. По его словам, правительство приложит все возможные усилия для стабилизации коммунальных тарифов в рамках поддержки населения. В первом полугодии планируется заморозить все основные тарифы, связанные с оплатой за использование автодорог, железных дорог и услуг почты. В случае со стоимостью газа и электричества во внимание будут приниматься такие факторы, как нагрузка на население и финансовое положение энергетических компаний страны. Эксперты полагают, что данное заявление может говорить о повышении вероятности замораживания тарифов на газ и электричество в первом полугодии. Однако, судя по всему, поэтапное повышение после этого неизбежно.