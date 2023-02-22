В РК укрепляют систему педиатрии

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Одной из главных задач государства является забота о здоровье детей. Об этом 22 февраля заявил президент РК Юн Сок Ёль, посетив детскую больницу при Сеульском государственном университете. Встретившись с пациентами и медперсоналом, он отметил, что, несмотря на стремительное развитие отрасли, в РК всё ещё сохраняется проблема нехватки детских больниц. По его словам, необходимо на государственном уровне укрепить инфраструктуру педиатрии, в том числе систему экстренной помощи и круглосуточной консультационной поддержки. Глава государства сообщил о планах на законодательном уровне создать обязательные критерии по укомплектованию больниц педиатрами, а также внести в число важнейших критериев оценки работы крупных больниц степень развитости системы оказания педиатрической помощи. На состоявшемся там же заседании по данному вопросу министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон представил президенту пакет мер по повышению эффективности системы медицинских услуг в сфере педиатрии. Был обсуждён план по устранению слепых зон за счёт налаживания эффективной системы оказания медицинской помощи детям в любое время суток и в любой день, в том числе создание круглосуточного консультационного центра по вопросам лечения детей. Также был озвучен план по укреплению системы оказания экстренной помощи за счёт увеличения государственных профильных центров и увеличению количества педиатров.