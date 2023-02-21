Глава МИД РК назвал КНДР реально существующей угрозой

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Северная Корея представляет собой явную и реально существующую угрозу, и расширенное сдерживание США является единственным способом противостоять ей. Об этом заявил министр иностранных дел РК Пак Чин в интервью каналу CNN 22 февраля. Он осудил продолжающиеся с беспрецедентной частотой ракетные провокации и возможность проведения Пхеньяном седьмого ядерного испытания. По его словам, усугубление ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР угрожает миру и процветанию на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Назвав расширенное сдерживание США единственным эффективным решением для защиты РК от северокорейской агрессии, министр подчеркнул роль совместных учений и эффективного развертывания стратегических средств. Он также дал понять, что не испытывает оптимизма по поводу возможности ослабления напряженности на Корейском полуострове в ближайшее время. В частности, министр указал на отсутствие каких-либо переговоров и высказал сомнение в том, что Пхеньян может добровольно отказаться от ядерного оружия. По его мнению, необходимо «создать условия, при которых у Пхеньяна не будет другого выбора, кроме как вернуться за стол переговоров».