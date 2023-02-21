Индекс цен производителей в январе вырос впервые за три месяца

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На фоне повышения цен на электроэнергию и услуги индекс цен производителей РК в прошлом месяце вырос впервые за три месяца. По данным Банка Кореи, опубликованным 23 февраля, в январе он составил 120,29, что на 0,4% больше декабрьского показателя. По сравнению с годом ранее он вырос на 5,1%, при этом темпы роста замедляются уже семь месяцев подряд с июля прошлого года. Наибольший месячный прирост в 4% отмечен в секторе электроэнергии, газо- и водоснабжения и утилизации отходов, в частности за счет значительного роста цен на электроэнергию – 10,9%. Цены на услуги также выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет услуг в области информации, связи и вещания, а также ресторанного и гостиничного бизнеса. Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства подорожала на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, при том что цены на продукцию животноводства упали на 5,8%. Стоимость продукции пищевой и химической промышленности незначительно подорожала (0,7% и 0,1% соответственно), а цены на угольные и нефтепродукты снизились на 3,1%.