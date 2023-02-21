Банк Кореи заморозил учётную ставку

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23 февраля комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение сохранить учётную ставку на прежнем уровне – 3,5%. Последний раз решение о заморозке данного показателя принималось в феврале прошлого года. До настоящего момента ставка повышалась семь раз подряд с апреля прошлого года. Вероятно, что комитет сохранил показатель, учитывая нестабильность экономической ситуации. Ожидается, что инфляция сохранится на высоком уровне, превышающем целевые показатели, даже в случае замедления темпов роста цен. В нынешних условиях в комитете сочли наиболее целесообразным определение дальнейшей политики повышения ставки с учётом факторов нестабильности. Касательно состояния экономики в комитете указали на сохранение темпов замедления роста в условиях слабого восстановления потребительской активности и продолжения спада в экспорте. В четвёртом квартале прошлого года рост южнокорейской экономики составил минус 0,4%. Отрицательный рост был зафиксирован впервые со второго квартала 2020 года. Объём экспорта в период с 1 по 20 февраля нынешнего года сократился на 2,3% в годовом исчислении. Есть опасения, что такой спад будет отмечен и по итогам месяца. В таком случае сокращение показателя будет зафиксировано пятый месяц подряд. В ситуации признания правительством замедления темпов роста экономики финансовые власти страны, судя по всему, намерены сохранять учётную ставку на одном уровне, наблюдая за последствиями прежних повышений. Между тем, Банк Кореи представил прогноз роста отечественной экономики на этот год на уровне 1,6%. Это на 0,1% меньше, чем предыдущий прогноз, публиковавшийся в ноябре прошлого года. Также ожидается, что рост потребительских цен в этом году составит 3,5%, что на 0,1% меньше ноябрьского прогноза. В комитете подчеркнули, что вопрос о дальнейшем повышении ставки должен решаться, исходя из целей по стабилизации цен и при сохранении сдержанной денежно-кредитной политики. На данный момент разрыв между базовой процентной ставкой, установленной ФРС США, и южнокорейской учётной ставкой достигает 1,25%. При этом ожидается, что окончательная ставка США окажется выше, чем прогнозировалось. В этом случае разрыв увеличится ещё больше.