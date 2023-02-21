ВМС РК, США и Японии провели совместные учения по противоракетной обороне

Photo : YONHAP News

22 февраля военно-морские силы РК, США и Японии провели в Восточном море совместные учения по противоракетной обороне в ответ на серию провокаций Северной Кореи с использованием межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В ходе учений ВМС трёх стран отрабатывали действия по обнаружению, отслеживанию и перехвату северокорейских баллистических ракет в тесном взаимодействии сторон. В Объединённом комитете начальников штабов РК сообщили, что прямого обмена данными между южнокорейскими и японскими военными не было. ВМС РК и Японии сначала передавали данные американской стороне, которая после анализа возвращала обработанную информацию, после чего осуществлялся перехват цели. Маневры проводились в течение пяти часов с 9:00 до 14:00 в открытом море примерно в 180 км к востоку от острова Токто с участием южнокорейского эсминца «Король Сэчжон Великий» c водоизмещением 7 600 тонн и аналогичными по размеру боевыми кораблями с системой Aegis ВМС США и Японии. Это первые учения по противоракетной обороне с октября прошлого года. Как заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов, в будущем такое сотрудничество между тремя странами будет расширяться. Отмечается, что такое взаимодействие вносит вклад в укрепление боеготовности сторон и сотрудничества в сфере безопасности. Также в штабе 7-го оперативного флота ВМС США в Йокосуке состоялось совещание командования ВМС РК, США и Японии. Стороны обсудили вопросы обмена оперативной информацией и проведения трёхсторонних учений. В недавнем заявлении заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала действия РК и США, пообещав жёстко ответить. В этой связи эксперты указывают на вероятность проведения Севером дополнительных провокаций в ближайшее время.