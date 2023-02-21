Бензин обошёл дизельное топливо по стоимости впервые за восемь месяцев

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В РК бензин впервые за последние восемь месяцев обошёл по цене дизельное топливо. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, по состоянию на 9 часов утра 23 февраля средняя розничная цена бензина составляла 1 579,28 вон (1,21 доллара) за литр. Цена дизельного топлива составила 1 578,37 вон. Обычно бензин облагается более высокими налогами. Поэтому данный вид топлива продаётся по более высокой цене по сравнению с дизельным. Ситуация изменилась после начала сбоев в поставках нефтепродуктов в результате ситуации в Украине. 11 мая прошлого года дизель обошёл бензин по цене впервые с июня 2008 года. Такая ситуация сохранялась восемь месяцев. Нынешние изменения связаны с тем, что размер снижения ставки топливного налога на бензин был уменьшен с 37% до 25%. При этом для дизельного топлива сохранена ставка в 37%. Кроме того, на ситуацию повлияло сокращение стоимости дизельного топлива на фоне уменьшения энергозатрат на отопление в Европе.