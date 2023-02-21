Представитель администрации президента РК посетил Турцию

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20-21 февраля начальник отдела стратегического планирования администрации Чан Сон Мин посетил Турцию. Он провел встречу с главным советником турецкого президента Ибрагимом Калыном, передав ему послание главы РК Юн Сок Ёля, адресованное президенту Турции Реджепу Эрдогану. В послании выражены соболезнования по поводу трагедии, с которой столкнулся турецкий народ. Ибрагим Калын поблагодарил РК за отправку спасателей, оказание гуманитарной помощи и принятие Национальным собранием резолюции, в которой выражена готовность оказать всестороннюю помощь Турции в ликвидации последствий сильнейшего землетрясения. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества с РК по этому вопросу. Чан Сон Мин также встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и с главой Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Юнусом Сезером, выразив готовность РК оказать посильную помощь.