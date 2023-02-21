РК готова следить за сбросом воды с АЭС Фукусима

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Правительство РК продолжит усиленно следить за тем, чтобы сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» проводился в соответствии с международными законами и стандартами, а загрязненная вода с научной точки зрения была объективно безопасна. Об этом 22 февраля заявили в управлении по координации политики правительства РК. Агентство по ядерному регулированию Японии (NRA) утвердило пересмотренный план сброса загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1», в котором было сокращено число радиоактивных веществ, подлежащих контрольному измерению. Правительство РК намерено и впредь уделять первоочередное внимание здоровью и безопасности своих граждан. Для этого планируется провести тщательный научно-технический анализ представленного Японией плана, а также всестороннюю проверку и оценку результатов анализа загрязненной воды Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и работы японских установок по сбросу воды в океан. Кроме того, в рамках подготовки к вынужденному сбросу загрязненной воды в море будет непрерывно действовать система контроля за безопасностью морской воды и морепродуктов. В частности, правительство РК планирует расширить радиационные исследования в прилегающих водах и ограничения на импорт морепродуктов в зависимости от страны происхождения. Также будет продолжен усиленный контроль за балластными водами японских судов.