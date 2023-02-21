Реальный доход населения в РК сократился

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В четвёртом квартале прошлого года в РК средний месячный доход на одно домохозяйство составил 4 млн 834 тыс. вон (3 тыс. 719 долларов). Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Однако, если учитывать инфляцию, то реальный показатель сократился на 1,1%. Подобная ситуация фиксируется второй квартал подряд. Трудовой доход вырос примерно на 8%, однако доход от коммерческой деятельности в годовом исчислении не изменился. Это объясняется ростом расходов на рабочую силу и цен на сырьё, а также эффектом высокой базы в прошлом году. В Национальном статистическом управлении отмечают, что важным фактором сокращения показателя в предпринимательской среде является снижение эффективности правительственной поддержки. Потребительские расходы выросли на 5,9%, но реальный рост, учитывающий влияние инфляции, составил лишь 0,6%. Наибольшее увеличение расходов отмечается в сегменте продуктов питания, гостиничного бизнеса, транспорта, культуры и развлечений. Возросли расходы на отопление (16,4%). Это самый значительный рост с начала ведения статистики. Рекордным стал и рост расходов на погашение процентов по кредитам – 28,9%. На этом фоне правительство объявило о планах реализовать проект оказания помощи предпринимателям и уязвимым слоям населения в размере 56 трлн вон (43 млрд долларов).